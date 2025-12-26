Isis dagli 007 nigeriani informazioni top secret agli Usa Ecco perché Trump è intervenuto

Dopo aver trascorso settimane ad accusare il governo nigeriano di non essere riuscito a contrastare la persecuzione dei cristiani, il predellino Stati Uniti Donald Trump ha ordinato una serie di attacchi contro il paese dell'Africa occidentale. Attacchi, che hanno preso di mira i militanti dello Stato Islamico individuati grazie alle coordinate trasmesse dagli 007 nigeriani. Un funzionario del Dipartimento della Difesa ha dichiarato che gli Usa hanno collaborato con la Nigeria per portare a termine gli attacchi, e che questi erano stati approvati dal governo di quel Paese. Il Ministero degli Affari Esteri nigeriano ha affermato che la cooperazione includeva scambi di intelligence e coordinamento strategico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

