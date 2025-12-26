Isis dagli 007 nigeriani informazioni top secret agli Usa Ecco perché Trump è intervenuto
Dopo aver trascorso settimane ad accusare il governo nigeriano di non essere riuscito a contrastare la persecuzione dei cristiani, il predellino Stati Uniti Donald Trump ha ordinato una serie di attacchi contro il paese dell'Africa occidentale. Attacchi, che hanno preso di mira i militanti dello Stato Islamico individuati grazie alle coordinate trasmesse dagli 007 nigeriani. Un funzionario del Dipartimento della Difesa ha dichiarato che gli Usa hanno collaborato con la Nigeria per portare a termine gli attacchi, e che questi erano stati approvati dal governo di quel Paese. Il Ministero degli Affari Esteri nigeriano ha affermato che la cooperazione includeva scambi di intelligence e coordinamento strategico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Usa, "seducenti donne straniere mandate da Cina e Russia per carpire informazioni top secret a professionisti di Silicon Valley": il rapporto del Times
Leggi anche: Piano top secret tra Usa e Russia: ecco i 28 punti per far finire la guerra in Ucraina
Isis, dagli 007 nigeriani informazioni top secret agli Usa. Ecco perché Trump è intervenuto - Dopo aver trascorso settimane ad accusare il governo nigeriano di non essere riuscito a contrastare la persecuzione dei cristiani, il predellino ... iltempo.it
Il presidente statunitense Donald Trump ha scritto sul social network Truth che, su suo ordine, "gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco letale e potente" contro i terroristi dell'Isis "che hanno preso di mira e ucciso brutalmente, soprattutto, cristiani innocenti". S - facebook.com facebook
Trump: 'Lanciato un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria'. L'operazione nell'area nordoccidentale del Paese confermata dal Pentagono e dal ministero degli esteri nigeriano #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.