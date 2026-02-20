Trump sconfitto | la Corte annulla i dazi shock per il commercio

La Corte Suprema ha annullato i dazi imposti da Donald Trump, causando grande sorpresa nel mondo del commercio. La decisione ha portato a un cambiamento nelle politiche commerciali statunitensi, influenzando anche i rapporti con partner internazionali. Trump ha commentato la sentenza con durezza, definendola un errore. La vicenda ha attirato l’attenzione di analisti e aziende che temono ripercussioni sulle tariffe e sulle esportazioni. La disputa si inserisce in un quadro di tensioni economiche in continua evoluzione.

Trump Contro la Corte Suprema: Una Svolta nel Commercio Globale. Washington, 20 febbraio 2026 – L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso profonda insoddisfazione e un senso di imbarazzo dopo la sentenza della Corte Suprema che ha invalidato i dazi da lui imposti durante la sua presidenza. La reazione, avvenuta durante una conferenza stampa, ha rivelato un'aspra critica alla magistratura e solleva interrogativi sul futuro delle politiche commerciali americane. Un Colpo alle Politiche Protezionistiche. La decisione della Corte Suprema rappresenta un significativo ostacolo alle politiche commerciali promosse dall'ex Presidente, che miravano a proteggere l'industria interna attraverso l'imposizione di tariffe su importazioni provenienti da diversi paesi.