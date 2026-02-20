la corte suprema annulla i dazi di trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che i dazi imposti da Donald Trump durante il suo secondo mandato sono illegittimi. La causa riguarda le tariffe applicate su acciaio e alluminio, che avevano provocato tensioni commerciali con diversi partner internazionali. La sentenza chiarisce che il governo non può imporre dazi senza seguire le procedure previste dalla legge. La decisione potrebbe portare a cambiamenti nelle politiche commerciali degli Stati Uniti.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi introdotti dal presidente Donald Trump durante il suo secondo mandato sono illegali. Secondo la Corte, "il presidente ha oltrepassato i suoi poteri, imponendo i dazi senza una chiara autorizzazione del Congresso". La decisione è passata con sei voti a favore e tre contro. I giudici Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh hanno espresso parere contrario. Non è ancora chiaro se l'amministrazione debba restituire i soldi incassati in questi mesi. La decisione rappresenta un brusco freno all'agenda economica del presidente. Il ricorso contro l’amministrazione era stato presentato da alcuni gruppi di imprese americane, affiancati da 12 stati federati, che sostenevano di aver subito danni economici a causa dei dazi.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

