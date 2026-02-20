Donald Trump potrebbe ordinare un attacco contro l’Iran questo fine settimana, secondo fonti ufficiali. La causa è il rapido dispiegamento di forze statunitensi nella regione, che segnala una crescente tensione tra i due Paesi. Le forze militari americane sono state rafforzate in risposta a recenti provocazioni di Teheran, alimentando i timori di un’escalation. La Casa Bianca non ha ancora confermato ufficialmente la decisione, ma le mosse sul campo indicano un possibile intervento imminente. La situazione resta molto tesa e in continua evoluzione.

Il rapido dispiegamento delle forze statunitensi in Medio Oriente è progredito al punto che Donald Trump avrebbe la possibilità di attaccare l’Iran già questo fine settimana. Lo scrive il New York Times, citando funzionari dell’amministrazione e del Pentagono in un articolo dal titolo “L’esercito Usa si mette in posizione per possibili attacchi all’Iran”, precisando che il capo della Casa Bianca non ha dato alcuna indicazione di aver preso una decisione su come procedere. Poi il presidente Usa, dal palcoscenico del Board of Peace a Washington, ha aperto una nuova finestra temporale: «Scopriremo cosa succede con l’Iran tra circa 10 giorni». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trump sarebbe pronto ad attaccare l'Iran questo weekend

Trump pronto ad attaccare l’Iran L’analisi di Scott Ritter

