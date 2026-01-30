Iran il nemico alle porte Trump | Sarebbe fantastico non attaccare

La tensione in Iran resta alta. Dopo l’invio di navi statunitensi nel Golfo, il presidente Trump commenta che sarebbe “fantastico non attaccare”. La situazione si mantiene molto delicata e nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.

Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, il nemico alle porte. Trump: "Sarebbe fantastico non attaccare"

"L'esistenza di un nemico esterno da combattere, come gli #USA, ha sempre unito il popolo iraniano. In questo caso però siamo di fronte a livelli di repressione così alti che si può ipotizzare che questa unità iraniana di fronte al nemico esterno ora abbia qualc

