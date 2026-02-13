Iran Trump invia la più grande portaerei del mondo in Medio Oriente

L’ex presidente Donald Trump ha deciso di inviare la più grande portaerei del mondo, l’USS Gerald R. Ford, in Medio Oriente, motivando la mossa con la necessità di rafforzare la presenza militare statunitense nella regione, soprattutto alla luce delle tensioni crescenti con l’Iran.

Gli Stati Uniti invieranno la più grande portaerei del mondo in Medio Oriente per supportare un’altra già presente, ha dichiarato oggi una fonte a conoscenza dei piani. Verrà così rafforzata la potenza di fuoco di Washington per costringere l’Iran a un accordo sul suo programma nucleare. Il previsto dispiegamento della USS Gerald R. Ford arriva dopo che Donald Trump, solo pochi giorni fa, aveva lasciato intendere che fosse imminente un altro round di colloqui con gli iraniani. Tali negoziati non si sono concretizzati, poiché uno dei massimi funzionari della sicurezza di Teheran ha visitato l’Oman e il Qatar questa settimana e ha scambiato messaggi con gli intermediari statunitensi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Roma, 13 febbraio 2026 – Donald Trump ha deciso di inviare la portaerei Uss Gerald Ford, la più grande del mondo, nel Medio Oriente, sostando nel Mar Rosso.

Donald Trump ha sorpreso Netanyahu con una posizione ambigua sull’Iran.

