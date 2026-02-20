Trump | il Board of Peace fa infuriare Calenda rischio satrapia
Calenda si infuria per il “Board of Peace” di Trump, che secondo lui somiglia a una spa per mediare tra paesi. La sua protesta nasce dopo che il progetto ha annunciato di voler intervenire in crisi internazionali, tra cui quella in Medio Oriente. L’ex ministro critica la scelta di affidarsi a un’azienda privata per questioni così delicate, paragonandola a un’autorità che si comporta come una satrapia. Intanto, il team di Trump insiste che il nuovo organismo promuove il dialogo e la stabilità globale. La polemica continua a dividere l’opinione pubblica.
Calenda accusa: il “Board of Peace” di Trump, una spa per la mediazione internazionale con echi di satrapia romana. L’ex ministro Carlo Calenda ha espresso forti dubbi sull’iniziativa promossa da Donald Trump, denominata “Board of Peace”, definendola una struttura privata che rischia di minare i principi della diplomazia tradizionale. Le sue parole, rilasciate durante un programma televisivo, hanno acceso un dibattito sulle implicazioni di un simile approccio alla mediazione internazionale, con un richiamo storico alle dinamiche di potere arbitrarie delle corti romane. L’Europa, ha avvertito Calenda, non dovrebbe avallare un simile progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu
