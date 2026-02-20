Mo | Calenda ' Board of peace una Spa Trump come Caligola'

Il leader politico Calenda ha paragonato il Board of peace, una società privata di Trump, a Caligola. Secondo lui, questa mossa è senza precedenti e ricorda i comportamenti degli imperatori romani più discussi. Calenda ha evidenziato come la creazione di una spa rappresenti un'operazione insolita per un ex presidente, suscitando sorpresa tra gli osservatori. La decisione di Trump di aprire questa società ha attirato l’attenzione dei media e degli analisti politici. La questione continua a generare discussioni tra gli esperti del settore.

Roma, 20 feb (Adnkronos) - Il Board of peace è "una S.P.A. privata di Trump, una cosa mai vista. Gli unici a farlo sono stati Caligola e Eliogabalo, una satrapia. Che l'Europa debba avallare questo scempio è inaccettabile". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7.