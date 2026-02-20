Mo | Calenda ' Board of peace una Spa Trump come Caligola'

Da iltempo.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader politico Calenda ha paragonato il Board of peace, una società privata di Trump, a Caligola. Secondo lui, questa mossa è senza precedenti e ricorda i comportamenti degli imperatori romani più discussi. Calenda ha evidenziato come la creazione di una spa rappresenti un'operazione insolita per un ex presidente, suscitando sorpresa tra gli osservatori. La decisione di Trump di aprire questa società ha attirato l’attenzione dei media e degli analisti politici. La questione continua a generare discussioni tra gli esperti del settore.

Roma, 20 feb (Adnkronos) - Il Board of peace è "una S.P.A. privata di Trump, una cosa mai vista. Gli unici a farlo sono stati Caligola e Eliogabalo, una satrapia. Che l'Europa debba avallare questo scempio è inaccettabile". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7.🔗 Leggi su Iltempo.it

mo calenda board of peace una spa trump come caligola
© Iltempo.it - Mo: Calenda, 'Board of peace una Spa, Trump come Caligola'

Leggi anche: Mo: Calenda, 'Board of peace? Non si può fare, punto'

Leggi anche: Mo: Calenda, 'Italia in Board of Peace pagina nera governo'

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mo: Calenda, ‘Board of peace? Non si può fare, punto’; Board of Peace,Calenda: Siamo diventati i valvassori della famiglia Trump; M.O.,risoluzione unitaria opposizioni:no a ruolo Italia in board of peace; **Mo: Azione sottoscrive risoluzione opposizioni, 'no a Board of Peace'**.

Mo: Calenda, 'Italia in Board of Peace pagina nera governo'Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Credo che oggi sia davvero una pagina nera per l'Italia e per il governo italiano. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda. Voglio dire a Giorgia Meloni che ho appogg ... msn.com

Mo: Calenda, 'Board of peace? Non si può fare, punto'Roma, 15 gen (Adnkronos) - L'ingresso nel Board of peace non si può fare, punto. Stiamo parlando di una accolita di dittatori, affaristi con conflitti di interessi giganteschi con Trump presidente a ... iltempo.it