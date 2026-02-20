Trump e Gloria di Tozzi | la canzone italiana nella bufera politica
Donald Trump ha scelto “Gloria” di Tozzi come sottofondo durante una riunione del suo Board of Peace, suscitando polemiche. La canzone italiana del 1979, nota per la versione di Branigan, è stata ascoltata mentre il gruppo discuteva di questioni internazionali. La presenza di questa melodia ha attirato l’attenzione dei media e ha acceso le critiche di chi vede in questa scelta un gesto simbolico inquietante. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, alimentando il dibattito sulla strategia comunicativa dell’ex Presidente.
“Gloria” risuona a Washington: la canzone di Tozzi nella foto del Board of Peace di Trump. La melodia di “Gloria”, brano del 1979 reso celebre da Umberto Tozzi e poi ripreso da Laura Branigan, ha fatto da colonna sonora alla recente riunione del Board of Peace, l’iniziativa promossa dall’ex Presidente Donald Trump. L’utilizzo del brano, che era già stato impiegato durante un evento elettorale di Trump nel 2021, ha riacceso il dibattito sul rapporto tra musica e politica, e sulla sensibilità degli artisti di fronte all’appropriazione delle proprie opere in contesti divisivi. Un brano iconico e un ritorno controverso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Board Of Peace, Trump entra nella sala sulle note della cover di Gloria di TozziDonald Trump fa il suo ingresso al Board of Peace per Gaza a Washington, accompagnato dalla musica di “Gloria” di Tozzi reinterpretata da Laura Branigan.
Umberto Tozzi: "Gloria diventa un musical, sono in cerca di un'attrice. Ritiro? Ormai ho deciso. La musica italiana dovrebbe anche conservare le sue radici"Umberto Tozzi annuncia il suo addio alle scene con un ultimo tour e rivela cheLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gloria di Tozzi come colonna sonora per la foto del Board of Peace; Board Of Peace, Trump entra nella sala sulle note della cover di Gloria di Tozzi; Trump sale sul palco sulle note di 'Gloria' per la foto con i leader del Board of Peace; Cosa è stato deciso a Washington sul Board of Peace: il denaro per Gaza, i rapporti con l'Onu.
Board of Peace, Trump entra nella sala sulle note della cover di Gloria di Tozzi(LaPresse) Al Board of Peace per Gaza a Washington Donald Trump entra nella sala dove gli altri leader lo attendono per la foto di famiglia del summit, sulle note della cover di 'Gloria' di Umberto To ... msn.com
Gloria di Tozzi come colonna sonora per la foto del Board of PeaceGià in passato la canzone del ‘79 era stata utilizzata dal Presidente Usa ma il cantante italiano si era dissociato ... repubblica.it
A conferma di come l’epoca contemporanea sia tragica ma non seria, oggi - al varo di quella infamia totale che è il cosiddetto “Board of Peace” - Trump è salito sul palco sulle note della cover americana di Gloria di Umberto Tozzi. Non è una battuta. C’mon ast facebook
Gloria di Umberto Tozzi alla riunione del Board of Peace di Trump. Uno dei momenti di più alto situazionismo postmoderno labranchiano degli ultimi 20 anni. x.com