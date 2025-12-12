Umberto Tozzi | Gloria diventa un musical sono in cerca di un' attrice Ritiro? Ormai ho deciso La musica italiana dovrebbe anche conservare le sue radici
Umberto Tozzi annuncia il suo addio alle scene con un ultimo tour e rivela che
Umberto Tozzi non sparisce: si trasforma, rinasce. E così mentre il 73enne cantautore di Torino ha annunciato il suo addio alle scene - l’ultimo tour è in programma in Italia e in Europa tra marzo e maggio, dodici date in tutto nei palasport, una delle motivazioni principali dietro il ritiro è la. Today.it
Umberto Tozzi: "Gloria era un sogno e ora diventa vera, diventa un musical" - La Gloria che ho creato era un personaggio che non esisteva ma ti confesso che ho sempre creduto in un ... tg24.sky.it
"GLORIA", hit senza tempo né confini di UMBERTO TOZZI, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italiani. Umberto Tozzi trasforma "Gloria" in un musical che debutterà nel 2026. Aperto il casting per trovare la protagonista: è partita la caccia alla nuova "Gloria".
