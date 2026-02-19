Donald Trump fa il suo ingresso al Board of Peace per Gaza a Washington, accompagnato dalla musica di “Gloria” di Tozzi reinterpretata da Laura Branigan. L’ex presidente entra nella sala dove gli altri leader si sono già radunati per la foto di gruppo del summit. La scena si svolge tra sorrisi e sguardi attenti, mentre i partecipanti si preparano a discutere di questioni delicate. Trump si dirige verso gli altri con passo deciso, mentre la melodia si diffonde nell’ambiente. La riunione è ormai pronta a cominciare.

Al Board of Peace per Gaza a Washington Donald Trump entra nella sala dove gli altri leader lo attendono per la foto di famiglia del summit, sulle note della cover di ‘Gloria’ di Umberto Tozzi, cantata da Laura Branigan. Poi parte ‘November Rain’ dei Guns’n’Roses. Il presidente Usa è accompagnato dal vicepresidente JD Vance, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall’ inviato Steve Witkoff. Poi si mette in posa con il gruppo e si rivolge ai presenti: “Mi sa che dobbiamo sorridere, perché ci sia un buon accordo. Piace a tutti la musica? È buona musica”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Board Of Peace, Trump entra nella sala sulle note della cover di Gloria di Tozzi

