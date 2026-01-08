Donald Trump ha annunciato un budget di 1.500 miliardi di dollari per il Pentagono, invitando l’industria militare a accelerare la produzione. La sua proposta riflette un approccio orientato al rafforzamento delle forze armate, con un focus sull’aumento delle risorse per i soldati. Questa posizione, che richiama alcuni principi storici di leadership, suscita discussioni sul ruolo delle spese militari e sulla strategia di difesa degli Stati Uniti.

“Arricchite i soldati, disprezzate chiunque altro”: Donald Trump sembra aver preso a modello le parole che nel 211 l’imperatore romano Settimio Severo pronunciò in punto di morte di fronte ai figli Caracalla e Geta. Trump: 1.500 miliardi di dollari per il Pentagono. Il mandato di The Donald, prossimo al compimento del primo anno in data 20 gennaio, è caratterizzato da un’aggressività militarista e da un rilancio della retorica della potenza americana inusitate nelle amministrazioni post-Guerra Fredda. E ieri Trump, dopo aver conseguito (seppur con vari artifici contabili), una spesa complessiva per la Difesa tra budget del Pentagono e spese accessorie superiore ai 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump il militarista: propone un budget da 1.500 miliardi al Pentagono e chiede all’industria di accelerare

Lockheed Martin e altri titoli della difesa in rialzo dopo il budget da 1,5T di Trump; Sconvolgimenti in Venezuela: la posizione di Trump sull'azione militare riaccende l’interesse per gli ETF sulla difesa; Trump annuncia un aumento del budget militare degli Stati Uniti a 1,5 trilioni di dollari per costruire il Esercito dei sogni; Trump scuote il complesso militare-industriale: “Basta Buyback, investite nelle fabbriche!”. Scossoni in borsa.

Nasa, Trump propone tagli drastici al budget - La Casa Bianca Trump vuole tagliare del 20% i fondi alla NASA, con gravi conseguenze sui programmi di ricerca spaziale. punto-informatico.it

Nasa, amministrazione Trump propone taglio budget del 25% - L'amministrazione statunitense intende tagliare i finanziamenti alla Nasa di quasi un quarto nel 2026. ansa.it

Usa, nuova zona militarizzata ai confini con il Messico. Tass, Trump propone taglio del 25% del budget Nasa - L’esercito statunitense ha creato una seconda zona militare lungo il confine con il Messico, aggiungendo un’area in Texas dove le truppe possono trattenere temporaneamente migranti o intrusi, dopo che ... ilsole24ore.com

In un’intervista con la Cnn, l’influente consigliere di Trump e vicecapo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller ha detto che «ovviamente la Groenlandia dovrebbe essere parte degli Stati Uniti, perché l’America possa garantire la sicurezza dell’Artico, prote - facebook.com facebook

Come ha dichiarato lo stesso Trump, la sua azione militare in Venezuela riguarda esclusivamente il petrolio. Il Paese possiede le più grandi riserve di petrolio greggio al mondo e Trump le vuole per le grandi compagnie petrolifere americane. Il popolo ven x.com