Stop ai dazi di Trump | la Corte Suprema ribalta tutto

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dall’amministrazione Trump, che avevano colpito le aziende europee. La decisione deriva da un ricorso presentato da alcune imprese che avevano subito aumenti di costi e perdite di mercato. La sentenza blocca temporaneamente le tariffe e apre un nuovo fronte nelle relazioni commerciali. I mercati europei hanno reagito positivamente, con rialzi di Borsa e una maggiore fiducia degli investitori. La vicenda continuerà con ulteriori sviluppi legali.

Roma - Una decisione storica dei giudici statunitensi frena i poteri presidenziali sull'imposizione tariffaria e scuote immediatamente i mercati finanziari europei con rialzi diffusi. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi voluti dall'ex presidente Donald Trump, dichiarando illegittimo il ricorso all'International Emergency Powers Act per introdurre nuove tariffe commerciali. La decisione, adottata con sei voti favorevoli e tre contrari, segna un passaggio rilevante nei rapporti tra Casa Bianca e Congresso in materia economica. Secondo quanto riferito da Bloomberg, i giudici hanno stabilito che la norma invocata dall'allora presidente – utilizzata nel contesto del cosiddetto "Liberation Day" – non attribuisce in modo esplicito il potere di imporre tariffe doganali.