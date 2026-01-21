La truffa del finto carabiniere rappresenta una minaccia concreta per gli anziani, spesso vittime di raggiri messi in atto con metodi ingannevoli. Questi episodi, purtroppo frequenti, evidenziano l’importanza di sensibilizzare e informare le persone più vulnerabili sui rischi e sulle modalità di prevenzione. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e collaborazione con le forze dell’ordine si può contrastare efficacemente questa piaga sociale.

I tentativi di truffe agli anziani sono assolutamente una piaga sociale. Lo dimostrano i casi che si ripetono quotidianamente, tenuto conto che all’attenzione dell’opinione pubblica giungono solo quelli che vanno, purtroppo, a buon fine, magari con la successiva individuazione dei responsabili grazie all’impegno delle forze dell’ordine. Perché i tentativi ai quali la gente non ‘abbocca’ sono comunque tanti e di questi non c’è traccia mediatica se non in casi particolari. L’ultimo caso è avvenuto ad Ascoli dove i carabinieri della Compagnia hanno arrestato due donne, responsabili di aver truffato una cittadina ascolana, alla quale avevano sottratto oro e soldi mediante il raggiro del ’ finto carabiniere ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa del finto carabiniere. Raggirano un’anziana, prese durante la fuga

Casarsa, anziana raggirata con la truffa del finto carabiniereUna donna di 84 anni, residente in via Sile a San Giovanni di Casarsa, è stata vittima di una truffa orchestrata attraverso la finta chiamata di un carabiniere.

Leggi anche: Truffa del finto Carabiniere in città: anziana nel mirino dei malviventi

