Anche a Montesilvano un commerciante truffato con un falso bonifico

Anche a Montesilvano potrebbe aver agito il presunto truffatore 56enne denunciato dai carabinieri di Penne per aver sottratto della merce utilizzando un falso bonifico, ad un'azienda agricola locale dove si sarebbe portato a casa 60 litri d'olio per un valore di circa 720 euro.IlPescara.it ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

