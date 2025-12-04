Tatiana Tramacere è morta | cadavere trovato nelle campagne tra Nardò e Galatone Fermato l'amico

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tatiana Tramacere, 27 anni, è stata trovata morta nelle campagne tra Nardò e Galatone. Fermato l’amico 30enne Dragos Gheormescu, ultima persona ad averla vista. I Ris perquisiscono la sua abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

