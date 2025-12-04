Tatiana Tramacere è morta | cadavere trovato nelle campagne tra Nardò e Galatone Fermato l'amico
Tatiana Tramacere, 27 anni, è stata trovata morta nelle campagne tra Nardò e Galatone. Fermato l’amico 30enne Dragos Gheormescu, ultima persona ad averla vista. I Ris perquisiscono la sua abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X
Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Secondo msn.com
Tatiana Tramacere trovata morta: i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu - Il corpo di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì 24 novembre, è stato ritrovato in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone. Segnala msn.com
Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò e trovata morta, carabinieri dall'ex Dragos che l'aveva vista per ultimo - L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, ascoltato dagli inquirenti ... Lo riporta virgilio.it
Tatiana Tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio - Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò (Lecce), è scomparsa lo scorso 24 novembre. Come scrive msn.com