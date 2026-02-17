Dall'acqua spunta il cadavere di una donna passanti lanciano l'allarme a Livorno | si indaga

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita sull'acqua al moletto Nazario Sauro di Livorno, probabilmente affogata, e i passanti hanno subito dato l'allarme. La polizia sta ora cercando di capire cosa sia successo e come si sia verificata la tragedia. Un'unità dei vigili del fuoco ha recuperato il corpo, mentre si cerca di ricostruire gli ultimi momenti della vittima.