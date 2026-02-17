Dall'acqua spunta il cadavere di una donna passanti lanciano l'allarme a Livorno | si indaga
Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita sull'acqua al moletto Nazario Sauro di Livorno, probabilmente affogata, e i passanti hanno subito dato l'allarme. La polizia sta ora cercando di capire cosa sia successo e come si sia verificata la tragedia. Un'unità dei vigili del fuoco ha recuperato il corpo, mentre si cerca di ricostruire gli ultimi momenti della vittima.
Il cadavere di una donna di 63 anni è stato trovato al moletto Nazario Sauro di Livorno. Si indaga sulle dinamiche del decesso.🔗 Leggi su Fanpage.it
