Bullismo e cyberbullismo alla scuola Montanari | al centro la giudice Cristina D’Aniello

Due cicli di incontri alla Scuola Montanari hanno coinvolto gli studenti in un confronto su bullismo e cyberbullismo, con un’attenzione particolare alla prospettiva dello Stato. La partecipazione della giudice Cristina D’Aniello ha arricchito il percorso, offrendo spunti di riflessione e approfondimento su questi temi cruciali per la sicurezza e il rispetto nelle scuole.

Due cicli di incontri alla Scuola Montanari hanno portato gli studenti a confrontarsi attivamente sul bullismo e sul cyberbullismo, con un focus chiaro sulla prospettiva dello Stato grazie alla partecipazione della giudice Cristina D’Aniello.La giudice ha illustrato in modo semplice e diretto. Ravennatoday.it Bullismo e cyberbullismo, alla Scuola Montanari una giornata per affrontare il problema - Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. ravenna24ore.it

Bullismo, difesa personale e inclusione: parte dalla Toscana il nuovo progetto educativo di Estra per aiutare i giovani a riconoscere rischi e gestire le proprie paure - Favorire consapevolezza, prevenzione e capacità di gestione emotiva nei giovani di fronte a situazioni di bullismo, cyberbullismo e rischio personale. antennaradioesse.it

Da oltre 5 anni porto avanti un progetto di sensibilizzazione e prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo, rivolto a studenti, adulti e contesti educativi e lavorativi. Questo impegno nasce dalla mia storia personale ed è diventato, nel tempo un percorso co - facebook.com facebook

Bullismo e cyberbullismo, alla Scuola Montanari una giornata per affrontare il problema x.com

© Ravennatoday.it - Bullismo e cyberbullismo alla scuola Montanari: al centro la giudice Cristina D’Aniello

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Video BULLISMO E CYBERBULLISMO Video BULLISMO E CYBERBULLISMO