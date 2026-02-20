Treviso autovelox KO | Comune condannato oltre 2.100€ in multe

A Treviso, il giudice di pace ha annullato le multe provenienti dall'autovelox perché il Comune non ha rispettato le norme di legge. La decisione si basa su un errore nella configurazione del dispositivo, che ha portato a multe ingiuste per molti automobilisti. Il Comune rischia di dover restituire oltre 2.100 euro in multe già pagate. La vicenda riguarda un controllo stradale effettuato lo scorso mese, che ha sollevato dubbi sulla regolarità delle sanzioni. La questione resta aperta e si aspetta una replica dell’amministrazione.

Autovelox a Treviso: il giudice di pace annulla nuove multe, il Comune rischia di perdere oltre 2.100 euro. Il Comune di Treviso è stato nuovamente condannato a risarcire gli automobilisti a seguito dell’annullamento di dieci multe elevate in tangenziale con autovelox. La decisione del giudice di pace, che si aggiunge a precedenti sentenze simili, comporta un esborso di oltre 2.100 euro per le casse comunali, sollevando interrogativi sulla validità delle contestazioni e sulla complessa normativa che regola l’autorizzazione e l’omologazione dei dispositivi di controllo della velocità. La vicenda riapre il dibattito sulla sicurezza stradale e sui diritti dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Quasi 15mila multe e un milione di euro: l’autovelox che gonfia le casse del ComuneL’autovelox di Prevalle e Paitone ha provocato quasi 15.

La mappa degli autovelox. Quelli fissi salgono a 4. Dalle multe il Comune incasserà un milione in piùIl Comune ha aumentato il numero di autovelox fissi, portandoli a quota quattro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.