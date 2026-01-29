Il Comune ha aumentato il numero di autovelox fissi, portandoli a quota quattro. Chi guida in centro storico o nel borgo San Giuliano senza permesso, anche temporaneo, verrà multato se le telecamere lo sorpassano. Dalle multe si aspetta di incassare un milione in più. Da oggi, nessuno potrà più usare scuse: il vigile elettronico è attivo e controlla senza sosta.

Occhio al vigile elettronico. Da oggi non ci sono più scuse: chi verrà sorpreso dalle telecamere a entrare nella Ztl in centro storico e nel borgo San Giuliano senza permesso (che sia quello permanente oppur temporaneo) sarà multato. La sanzione prevista è di 83 euro. IL TESORETTO DELLE MULTE. Non è finita. Nel giro di qualche settimana si accenderà anche il nuovo autovelox fisso lungo via Melucci. Sarà la quarta postazione in città: si aggiungerà a quelle già presenti (da oltre 10 anni) in viale Settembrini, in via Euterpe e in via Tolemaide. L’autovelox in via Melucci sarà posizionato sulla carreggiata in direzione nord-sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mappa degli autovelox. Quelli fissi salgono a 4. Dalle multe il Comune incasserà un milione in più

