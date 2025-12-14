Al volante con la cocaina in tasca | patente ritirata

Nel fine settimana a Cava, i carabinieri di Abano Terme hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. L'operazione mirava a prevenire furti e reati predatori, con particolare attenzione alla sicurezza della comunità. Durante i controlli, è stato sequestrato della cocaina e la patente di un automobilista è stata ritirata per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

