Un’opera d’arte unica nel suo genere realizzata da Raffaele Spizzico, pittore e ceramista barese, noto per la sua ricerca ispirata alla tecnica arcaica e all’uso di materiali essenziali. È stato inaugurata, questa mattina, l'esposizione del Presepe Arcaico: la struttura è stata collocata nella. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bari celebra l'arte di Raffaele Spizzico: il 'Presepe Arcaico' esposto nel Palazzo della Città Metropolitana

Bari, nel colonnato del palazzo della Città metropolitana il presepe di Spizzico inaugurato dal sindaco - L'opera d’arte con figure in terracotta del celebre ceramista pugliese. lagazzettadelmezzogiorno.it