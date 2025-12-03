La rosa dei semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 è al completo. Stasera, durante la quarta puntata del talent show di Rai 2, sono stati scelti infatti gli ultimi tre artisti che possono proseguire la gara in cerca del pass per il girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Gli scontri ad eliminazione diretta hanno portato in semifinale Principe con Mon amour, Seltsam con Scusa mamma e l’ex concorrente di Amici Senza Cri con Spiagge. Non ce l’hanno fatta, al contrario, Eyeline con Finché dura (sconfitta da Principe), Jeson con Inizialmente tu (battuto da Seltsam) e Occhi con Ullallà (uscito perdente dallo scontro con Senza Cri). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo Giovani 2025: Principe, Seltsam e Senza Cri conquistano gli ultimi tre posti disponibili per la semifinale