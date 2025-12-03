Sanremo Giovani 2025 | Principe Seltsam e Senza Cri conquistano gli ultimi tre posti disponibili per la semifinale
La rosa dei semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 è al completo. Stasera, durante la quarta puntata del talent show di Rai 2, sono stati scelti infatti gli ultimi tre artisti che possono proseguire la gara in cerca del pass per il girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Gli scontri ad eliminazione diretta hanno portato in semifinale Principe con Mon amour, Seltsam con Scusa mamma e l’ex concorrente di Amici Senza Cri con Spiagge. Non ce l’hanno fatta, al contrario, Eyeline con Finché dura (sconfitta da Principe), Jeson con Inizialmente tu (battuto da Seltsam) e Occhi con Ullallà (uscito perdente dallo scontro con Senza Cri). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuovo appuntamento, nuove sfide Torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, martedì 2 dicembre, SANREMO GIOVANI 2025 con la conduzione di Gianluca Gazzoli. La finale del 14 dicembre su Rai 1 si avvicina... #sanremogiovani #gianluc - facebook.com Vai su Facebook
'Mon Amour' è il brano che porta PRINCIPE sul palco di #SanremoGiovani 2025, tra i 24 artisti scelti per questa edizione. Le dichiarazioni Vai su X
Chi è Principe con Mon Amour a Sanremo Giovani 2025/ “Abbiamo tutti bisogno di leggerezza” - Tutto su Principe, chi è il giovane cantante che partecipa a Sanremo Giovani 2025 con il brano Mon Amour ... Si legge su ilsussidiario.net
Sanremo Giovani 2025, quarta puntata: le pagelle di MondoTv24 - Scopri gli ultimi aggiornamenti su Sanremo Giovani e segui la selezione dei talenti che parteciperanno al festival. Secondo mondotv24.it
SANREMO GIOVANI 2025: quarto appuntamento - Torna in seconda serata su Rai 2 Sanremo Giovani 2025 con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Scrive newsic.it
Intervista a Principe – Sanremo Giovani 2025 - Principe a Sanremo Giovani con Mon Amour e la bellezza delle cose semplici: "La leggerezza è rivoluzione. Riporta superguidatv.it
Stasera su Rai 2 quarto appuntamento con Sanremo Giovani 2025 - Torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, martedì 2 dicembre, Sanremo Giovani 2025 con la conduzione di Gianluca Gazzoli. corrierenazionale.it scrive
A “Sanremo Giovani” stasera in tv le ultime sfide per un posto in semifinale - La corsa verso il Festival 2026 entra nel vivo: martedì 2 dicembre va in onda l’ultima puntata eliminatoria del talent condotto da Gianluca Gazzoli: in gara Principe, Occhi, Senza Cri, Eyeline, Jeson ... Scrive msn.com