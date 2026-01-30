chi sono gli avversari delle squadre italiane nei playoff di champions league

Questa sera si sono svolti i sorteggi per i playoff di Champions League. Le italiane in corsa sono tre su quattro, perché il Napoli è stato eliminato nella fase a gironi. Per ora, il primo passo si è concluso senza grandi problemi. Ora si aspetta di scoprire chi affronteranno nelle sfide decisive per accedere agli ottavi.

Il primo sorteggio della fase finale di Champions League, quella a eliminazione diretta, è andato, e per le italiane rimaste (tre su quattro, visto che il Napoli è stato eliminato nella fase che fu dei gironi e ora di campionato, anzi League phase ) è andata pure discretamente bene. L'Inter si giocherà l'accesso agli ottavi di finale con i norvegesi del BodøGlimt, la Juventus con il Galatasaray e l'Atalanta con il Borussia Dortmund. Insomma nessuno squadrone, nemmeno il Borussia Dortmund, che sì è seconda in Bundesliga ma che in difesa è tutt'altro che perfetta ed è alle prese con diversi giocatori non in perfetta condizione fisica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di UEFA Champions League 202526.

Questa sera si chiude la fase a campionato della Champions League 2025-2026.

Le avversarie dell'Atalanta nel cammino nella League Phase della Champions League 2025/26

