Trasporto pubblico alla città metropolitana di Genova 11,1 milioni di euro in più

La Regione Liguria ha assegnato alla Città metropolitana di Genova 11,1 milioni di euro in più per il trasporto pubblico. La somma deriva dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti 2025, che distribuisce oltre 159 milioni di euro tra Genova e le province di Spezia, Savona e Imperia. La cifra supplementare sarà dedicata all’aggiornamento delle linee e all’acquisto di nuovi mezzi. La decisione mira a migliorare i servizi e a ridurre i ritardi nel sistema di trasporto locale. La ripartizione delle risorse ha suscitato reazioni tra gli operatori del settore.

Le risorse che Regione Liguria distribuirà alla Città metropolitana di Genova e alle Province di Spezia, Savona e Imperia, grazie alla suddivisione del Fondo nazionale trasporti 2025, superano i 159 milioni di euro. Entrando nel dettaglio, rispetto al 2024, i quattro enti potranno contare complessivamente su oltre 16,8 milioni di euro aggiuntivi. Alla Città metropolitana spetteranno più di 107 milioni di euro, con un aumento di 11,1 milioni rispetto al 2024; la Provincia della Spezia riceverà 19,4 milioni, cioè 2,2 milioni in più della precedente ripartizione; alla Provincia di Savona andranno oltre 17,8 milioni, pari a un incremento di 1,8 milioni di euro; infine alla Provincia di Imperia spettano più di 14,8 milioni, con una crescita positiva di 1,6 milioni rispetto al 2024.