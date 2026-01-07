Trasporto di provette e campioni biologici alla gara da 11 milioni di euro possono partecipare anche Croce Rossa e Misericordia

Il trasporto di provette e campioni biologici rappresenta un settore di interesse pubblico, ora aperto anche a enti di terzo settore come Croce Rossa e Misericordia. La recente sentenza del Tar ha dichiarato illegittima la clausola che richiedeva l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori, riconoscendo la natura non imprenditoriale di tali attività. Questa decisione amplia le possibilità di partecipazione alla gara da 11 milioni di euro, sostenendo il ruolo sociale e umanitario di queste organizzazioni.

I Tar ha stabilito che la clausola che imponeva a tutti i partecipanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è illegittima quando applicata agli enti del terzo settore che agiscono al di fuori di un'attività imprenditoriale a fine di lucro. Su questo punto.

