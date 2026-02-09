Al via le nuove Rimodulazioni TPL Lazio nella Valle del Sacco e dell' Aniene non mancano le proteste

Partono le nuove rimodulazioni dei servizi di trasporto pubblico locale nella Valle del Sacco e nell’Aniene. Le modifiche, che riguardano le Unità di Rete 3 e 5, sono già operative, ma hanno scatenato proteste tra gli utenti. Molti si lamentano per i cambiamenti negli orari e nelle fermate, e alcuni hanno già organizzato manifestazioni di protesta. La situazione si fa calda, mentre le autorità cercano di trovare un punto d’incontro.

Entrano in esercizio le nuove rimodulazioni per le Unità di Rete 3 "Valle del Sacco" e Unità di Rete 5 "Valle dell'Aniene". Il piano, studiato dai tecnici di Astral in collaborazione con l'Assessorato regionale ai Trasporti, i Comuni e le aziende interessate, prevede i seguenti interventi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Valle del Sacco Lazio, dall’1 febbraio si cambia sulle ricette mediche: ma le nuove regole del presidente Rocca scatenano proteste Dal 1° febbraio, in Lazio, sono entrate in vigore nuove norme per le ricette mediche relative a prime visite specialistiche ed esami diagnostici. La Valle dell'Aniene con pranzo vegano La Valle dell'Aniene si apre per una giornata diversa, lontano dal traffico e dai palazzi di Roma. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Valle del Sacco Argomenti discussi: Anno nuovo, stessa passione: al via le attività sportive non agonistiche del 2026 con tante novità; Nuove imperdibili offerte sul Google Store: al via lo sconto del 20% (e oltre) su tutto; Al via sperimentazione riforma disabilità in altre 40 province; Al via i lavori di riqualificazione di un nuovo tratto del Lungomare Caboto. Inps, al via il contributo per le nuove imprese nei settori strategici: come funziona e chi può richiederloL’Inps introduce un nuovo contributo mensile per i giovani under 35 che avviano imprese nei settori strategici dell’innovazione. Ecco chi può richiederlo, come funziona e quali attività rientrano nel ... fanpage.it Amici e Grande Fratello: al via le nuove edizioni, ma con un cambio d'orario per i daytimeDa lunedì ripartiranno ufficialmente Amici di Maria De Filippi e Grande Fratello, ma occhio ai nuovi orari per i daytime di entrambi i programmi. Ecco quando andranno in onda! La programmazione di ... comingsoon.it Trasporto pubblico, dal 1° febbraio nuove linee nella Valle del Sacco e nella Valle dell'Aniene In seguito alle proteste di cittadini e sindaci, a partire dal 1° febbraio le nuove rimodulazioni del servizio di trasporto pubblico locale nell’Unità di Rete 3 “Valle del facebook 2 minuti di lettura, solo se sei abbonato a @repubblica Se non sei abbonato .... L’anno al telefono si apre con un copione che gli utenti italiani conoscono bene: una pioggia di rimodulazioni, cioè le modifiche unilaterali applicate a contratti già attivi e comu x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.