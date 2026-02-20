Cumana Casillo | Conclusi i lavori di sicurezza nella Galleria Monte Olibano

Il 21 febbraio, i lavori di sicurezza nella Galleria Monte Olibano sono stati completati, permettendo la riapertura della linea Cumana. La gestione delle ferrovie, affidata all’Ente Autonomo Volturno, riprenderà regolarmente la circolazione tra Montesanto e Torregaveta. Casillo ha annunciato il termine degli interventi dopo settimane di lavori, che hanno coinvolto il rafforzamento delle strutture e l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza. Da domani, i treni torneranno a circolare normalmente su tutta la tratta.

Tempo di lettura: < 1 minuto A partire da domani, sabato 21 febbraio, riprende la circolazione ferroviaria sull’intera tratta della linea Cumana, da Montesanto a Torregaveta, gestita da Ente Autonomo Volturno (EAV ), grazie al completamento dei lavori di messa in sicurezza della Galleria Monte Olibano. “ Con la riapertura dell’intera tratta della Cumana poniamo fine a un disservizio che ha penalizzato per mesi migliaia di pendolari e cittadini dell’area flegrea. L’intervento ha previsto opere di consolidamento, messa in sicurezza e verifiche tecniche indispensabili per la riattivazione della linea, dopo i danni subiti dalla galleria, che si trova tra le stazioni di Dazio e Gerolomini, a causa del terremoto del 18 luglio dello scorso anno” – è quanto dichiara Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cumana, Casillo: “Conclusi i lavori di sicurezza nella Galleria Monte Olibano” Leggi anche: Raddoppio ferroviario, conclusi i lavori alla prima canna della galleria Forza d'Agrò Leggi anche: Solofra, celebrazione in onore di Santa Barbara nella Galleria Monte Pergola Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La nuova tratta, lunga circa 18 km, attraversa la Galleria di Monte Aglio per 4 km e comprende otto viadotti; durante i lavori sono stati eliminati 13 passaggi a livelli - facebook.com facebook Squadre ordinarie e #NBCR dei #vigilidelfuoco impegnate dalle 10 per un #incendio nella galleria Monte Piazzo, sulla SS36 a Dorio, coinvolto un Tir alimentato a GNL: tunnel evacuato, fiamme spente. Intervento concluso, ripristinata la sicurezza nell’area #3f x.com