Convocati Coppa d’Africa il Lecce comunica le tre importanti assenze per via del torneo! Ecco chi sono quando partono e quali sono i loro impegni

Calcionews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Lecce ha comunicato ufficialmente tramite il proprio sito che tre dei suoi calciatori sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per partecipare alla Coppa d’Africa 2025, che si terrà in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

convocati coppa d8217africa il lecce comunica le tre importanti assenze per via del torneo ecco chi sono quando partono e quali sono i loro impegni

© Calcionews24.com - Convocati Coppa d’Africa, il Lecce comunica le tre importanti assenze per via del torneo! Ecco chi sono, quando partono e quali sono i loro impegni

Altri contenuti sullo stesso argomento

convocati coppa d8217africa lecceCoppa d’Africa, tutti gli “italiani” convocati - L'elenco dei calciatori di Serie A convocati dalla propria nazionale per la Coppa d'Africa che si giocherà tra dicembre 2025 e gennaio 2026 ... Si legge su gianlucadimarzio.com

convocati coppa d8217africa lecceLecce: Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per la Coppa d'Africa - Era nell'aria da settimane, ma ora è ufficiale: i giocatori del Lecce, Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per la Coppa d’Africa 2025. Scrive leccesette.it

convocati coppa d8217africa lecceBanda, Coulibaly e Gaspar convocati per la Coppa d'Africa: il Lecce perderà 3 giocatori - Il Lecce, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha aggiornato sulla situazione relativa alla Coppa d'Africa, comunicando quali saranno i calciatori. Si legge su tuttomercatoweb.com

convocati coppa d8217africa lecceLECCE - Banda, Coulibaly e Gaspar convocati in Coppa D’Africa - Lecce comunica che i calciatori Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per l ... Come scrive napolimagazine.com

convocati coppa d8217africa lecceI giocatori di Serie A già convocati per la Coppa d'Africa: i primi nomi ufficiali - L'elenco dei calciatori che saluteranno la Serie A nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2025 e il 18 gennaio 2026 ... Da msn.com

Anguissa, Lookman, N'Dicka, Kossounou, Dia e non solo... Fino a quando saranno disponibili in campionato i giocatori convocati in Coppa d'Africa? - Fino a quando saranno disponibili in campionato i giocatori convocati in Coppa d'Africa? Riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Convocati Coppa D8217africa Lecce