Bologna Juve | quali ballottaggi di formazione non sono ancora stati risolti Due dubbi per il tecnico

In vista della sfida tra Bologna e Juventus, alcuni dubbi di formazione ancora persistono. La squadra bianconera deve sciogliere alcuni ballottaggi chiave per ottimizzare le scelte in vista della partita, mentre l'allenatore valuta attentamente le opzioni disponibili. Ecco quali sono i principali punti interrogativi ancora aperti in casa Juventus prima del match.

a poche ore dalla sfida del Dall’Ara. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport,  Luciano Spalletti  avrebbe le idee “abbastanza chiare” sulla formazione da schierare contro il  Bologna, ma un paio di ballottaggi restano ancora aperti in vista della sfida. I dubbi sulle fasce: Conceiçao vs Kosti?. Il principale nodo da sciogliere riguarda l’esterno, dove si gioca il posto tra  Conceiçao  e  Kosti?. Conceiçao favorito:  il portoghese è attualmente in vantaggio per una maglia da titolare. Juventusnews24.com

