Trapianto fallito l' ospedale Monaldi | Il bambino resta in lista di trapianto le sue condizioni sono stabili

L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito. La causa è stata una complicanza durante l’intervento, che ha reso necessario mantenere il bambino in lista di attesa. Le sue condizioni sono attualmente stabili, ma la famiglia aspetta con ansia un nuovo cuore. La struttura sanitaria ha confermato che il piccolo rimane sotto stretta osservazione, mentre si cerca una soluzione.

Continuano ad arrivare notizie sulla storia del bambino operato al Monaldi di Napoli che ha ricevuto un cuore 'danneggiato' e ora ne attende un nuovo. L'ospedale napoletano in una una nota spiega che «in merito alle condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23122025, la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli conferma che la decisione assunta nella giornata di ieri (13022026) da parte Heart Team è stata quella di mantenere il bambino in lista di trapianto, sussistendo ad opinione del medico responsabile le condizioni cliniche. Si precisa che la second opinion era stata richiesta dall'Azienda Ospedaliera dei Colli già la scorsa settimana all'IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma».