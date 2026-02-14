Un trapianto fallito al Monaldi di Napoli: l’ipotesi è che l’equipe sia arrivata a Bolzano senza una custodia adeguata per il cuore del bambino donatore. La squadra medica si è mossa senza il contenitore specifico, fondamentale per mantenere in vita l’organo durante il trasporto. La mancanza di questa apparecchiatura potrebbe aver compromesso il successo dell’intervento.

Erano partiti da Napoli senza neanche un contenitore per custodire il cuore del piccolo donatore. Erano decollati per raggiungere l’ospedale di Bolzano, senza preoccuparsi del box e del corredo necessario per conservare un organo vitale da trapiantare nel corpicino di un bimbo di due anni e pochi mesi. È questa l’ipotesi su cui sono al lavoro i pm di Napoli, nel corso dell’inchiesta che punta a fare chiarezza su quanto avvenuto lo scorso 23 dicembre nell’ospedale Monaldi di Napoli. Parliamo del cuore bruciato dalla presenza di ghiaccio secco, poi trapiantato nel corpo di un piccolo che vive da oltre cinquanta giorni attaccato a un macchinario. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Trapianto fallito al Monaldi, l?ipotesi: «Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca»

A Napoli, un bambino di appena due anni ha rischiato la vita durante un tentativo di trapianto di cuore al Monaldi.

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine su un trapianto di cuore eseguito al Monaldi su un bambino di poco più di due anni.

