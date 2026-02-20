Trapianto fallito al Monaldi il bimbo è in fin di vita | Ulteriore progressivo e rapido peggioramento

Al Monaldi, il trapianto di un bambino ha fallito, provocando un rapido peggioramento delle sue condizioni. La causa è attribuita a complicanze impreviste durante l’intervento, che hanno aggravato la sua salute. Le sue condizioni sono ora critiche e il bambino è in fin di vita. I medici hanno deciso di interrompere ogni intervento invasivo e di concentrarsi esclusivamente sulle terapie di supporto. La famiglia aspetta con ansia sviluppi futuri, mentre i medici monitorano attentamente ogni cambiamento.