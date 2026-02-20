Trapianto fallito al Monaldi il bimbo è in fin di vita | Ulteriore progressivo e rapido peggioramento
Al Monaldi, il trapianto di un bambino ha fallito, provocando un rapido peggioramento delle sue condizioni. La causa è attribuita a complicanze impreviste durante l’intervento, che hanno aggravato la sua salute. Le sue condizioni sono ora critiche e il bambino è in fin di vita. I medici hanno deciso di interrompere ogni intervento invasivo e di concentrarsi esclusivamente sulle terapie di supporto. La famiglia aspetta con ansia sviluppi futuri, mentre i medici monitorano attentamente ogni cambiamento.
Rapido peggioramento del bimbo trapiantato, da oggi solo terapie salvavita, stop all'accanimento terapeutico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bimbo di 2 anni dopo il trapianto fallito al Monaldi, Meloni chiama la madre: “Avrete giustizia”
Leggi anche: Bimbo ricoverato al Monaldi dopo trapianto fallito: “Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto fallito al Monaldi: cuore danneggiato dal ghiaccio secco. La conferma della direzione sanitaria: Sapevano tutto; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Trapianto fallito al Monaldi, l’inchiesta si allarga: Kit cardiaco inadatto; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato.
Trapianto fallito al Monaldi: «A breve nuovi indagati». La madre: «Finché respira è vivo»Niente più trapianto per Tommaso. Fine dell’altalena di speranze, e l’ultima era scoppiata all’improvviso come un fuoco artificiale solo due sere fa, alla ... ilmattino.it
Trapianto fallito al Monaldi, Domenico passa alla terapia per alleviare le sofferenzeIl bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all'Ospedale Monaldi di Napoli avrà da domani un nuovo percorso che prevede l'alleviamento delle sofferenze, ... ilmattino.it
TRAPIANTO FALLITO AI MONALDI, GHIACCIO SECCO SUL CUORE, ERRORI ANCHE A BOLZANO, ORA L'INCHIESTA SI ALLARGA - facebook.com facebook
Trapianto di cuore fallito, il bimbo passa alla terapia per alleviare le sofferenze x.com