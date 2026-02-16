Bimbo ricoverato al Monaldi dopo trapianto fallito | Oggi ancora operabile domani nuova valutazione
Un bambino, ricoverato al Monaldi di Napoli da due mesi dopo un trapianto di cuore fallito, potrebbe essere operato di nuovo perché oggi si trova in condizioni ancora compatibili con l’intervento. La famiglia ha ricevuto una buona notizia: l’ospedale valuta l’opportunità di intervenire, aspettando domani una nuova valutazione medica. La situazione resta delicata e in costante aggiornamento, mentre gli specialisti monitorano attentamente le sue condizioni.
Il piccolo, in condizioni gravissime da due mesi all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato, potrebbe essere ancora sottoposto a intervento in presenza di un organo compatibile. La madre: “Non mollo, la speranza non la perdo”. Il legale annuncia la richiesta di un terzo parere. A riferirlo è la madre, Patrizia, che ha parlato con i sanitari: al momento il piccolo “sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo”. Per domani è prevista una nuova riunione dell’equipe medica che dovrà aggiornare il quadro clinico. “Stiamo attendendo cosa decidono nella riunione nell’ospedale che è ancora in corso. 🔗 Leggi su 2anews.it
Bimbo trapiantato: “Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione”
Il bambino, ricoverato da due mesi al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato, potrebbe ancora essere operato oggi, se arrivasse un organo disponibile.
Bimbo col cuore lesionato, i medici: “Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione”
Francesco, il bambino di due anni e tre mesi, ha subito un nuovo intervento al cuore danneggiato, dopo che i medici hanno constatato che oggi rimane ancora operabile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile per i medici del Bambino Gesù di Roma. Ma il Monaldi: resta in lista d'attesa; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato.
Monaldi, concluso vertice su eventuale nuovo trapiantoUn'equipe multidisciplinare valuta se il piccolo possa essere ancora operato in caso di arrivo di un cuore compatibile ... rainews.it
Cuore bruciato al Monaldi, la mamma del bimbo trapiantato: «Chiedo aiuto anche al Papa»All'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto, la mamma del bimbo trapiantato a Napoli antepone ora la guarigione del figlio: «Ho accantonato tutto, ora vivo solo dolore e ... ilmattino.it
Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato «oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo; domani i medici faranno una nuova valutazione». Lo riferisc - facebook.com facebook
#Napoli Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. "Oggi sarebbe ancora operabile. Domani i medici faranno una nuova valutazione", così ai cronisti la mamma dopo aver parlato con i sanitari. x.com