Bimbo ricoverato al Monaldi dopo trapianto fallito | Oggi ancora operabile domani nuova valutazione

Il piccolo, in condizioni gravissime da due mesi all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato, potrebbe essere ancora sottoposto a intervento in presenza di un organo compatibile. La madre: "Non mollo, la speranza non la perdo". Il legale annuncia la richiesta di un terzo parere. A riferirlo è la madre, Patrizia, che ha parlato con i sanitari: al momento il piccolo "sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo". Per domani è prevista una nuova riunione dell'equipe medica che dovrà aggiornare il quadro clinico. "Stiamo attendendo cosa decidono nella riunione nell'ospedale che è ancora in corso.

