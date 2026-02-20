Domenico, il bambino di Nola, resta in coma dopo un fallimento del trapianto al Monaldi. La causa è un’improvvisa complicazione durante l’intervento, che ha portato alla sospensione delle cure. La famiglia ha inviato una PEC all’ospedale, ricevendo risposta in un’ora. Ora chiedono che si smetta con l’accanimento terapeutico e che si rispettino le sue volontà. La situazione rimane tesa e il bambino continua a lottare tra la vita e la morte. La comunità attende novità sulle prossime decisioni mediche.

Hanno spedito una pec al Monaldi e la risposta è arrivata dopo un’ora. Stop cure per il piccolo guerriero di Nola, «stop accanimento terapeutico ma da questa mattina si darà inizio alla terapia del dolore». Arriva nella nottata di ieri l’annuncio da parte di Patrizia, madre di Domenico, il piccolo paziente ricoverato al Monaldi, all’indomani del consulto sulla impossibilità di realizzare un altro trapianto. Ai microfoni d Dritto e Rovescio su Rete 4, accanto al suo legale, l’avvocato Francesco Petruzzi, Patrizia parte da una premessa che conferma la sua generosità e la sua statura etica: «Mi fa molto piacere riscontrare la solidarietà e la vicinanza delle persone, voglio ringraziare tutti, ma voglio anche chiarire una cosa: sono in tanti che mi hanno offerto soldi, mi limito a dire che rifiuto offerte di denaro; anzi - aggiunge - vi chiedo di dare soldi all’Aido (associazione italiana donazione di organi)». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Trapianto fallito al Monaldi, Domenico resta in coma: «Basta con l?accanimento»

Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.

Bambino col cuore bruciato, si allarga l'inchiesta con nuovi indagati per il trapianto fallito al MonaldiUn bambino ha subito un trapianto di cuore danneggiato, causando il fallimento dell’intervento all’ospedale Monaldi di Napoli.

