Trapianto fallito al Monaldi a Nola il corteo per Domenico tra palloncini fiaccole

Domenico, giovane di Napoli, ha subito un trapianto che non è andato a buon fine al Monaldi. La famiglia di Domenico, insieme a molti cittadini di Nola, ha organizzato un corteo con palloncini e fiaccole per chiedere un nuovo tentativo di salvataggio. La madre Patrizia, il padre Alfonso e la sorellina si sono uniti alla manifestazione, sperando in un intervento tempestivo. La gente si è radunata per sostenere la famiglia, mentre si attende una risposta medica definitiva. La speranza resta viva tra la folla.

A Napoli, Domenico combatte contro un destino ormai segnato, a Nola la sua mamma Patrizia, il suo papà Alfonso e la sorellina pregano per invocare un miracolo al quale ancora vogliono aggrapparsi. Sono seduti al primo banco di una cattedrale gremita. Patrizia stringe a sé la secondogenita. Gli occhi bassi e, davanti, l'altare. Dietro, una chiesa piena che non fa rumore. Le mani giunte sono per lui, per Domenico. Ha un'età in cui si dovrebbe correre, cadere, rialzarsi. Non lottare per restare vivo. Sua madre questa volta non parla, tiene accesa solo una candela, come si tiene accesa una speranza fragile, che trema a ogni soffio.