Trapianto di cuore fallito il bimbo passa alla terapia per alleviare le sofferenze nel fine vita

Il trapianto di cuore fallito ha portato il bambino a ricevere cure palliative per alleviare le sue sofferenze. La famiglia ha deciso di interrompere gli interventi, spiegando che non ci sono più possibilità di salvezza. L'avvocato della famiglia ha chiarito che non si tratta di eutanasia, ma di una procedura volta a evitare l’accanimento terapeutico. Il piccolo, che aveva appena sei anni, ora riceve cure per migliorare la qualità della vita nel suo ultimo periodo. La famiglia ha espresso il suo dolore, ma anche la volontà di rispettare la volontà del bambino.