Trapianto di cuore fallito il bimbo passa alla terapia per alleviare le sofferenze nel fine vita
Il trapianto di cuore fallito ha portato il bambino a ricevere cure palliative per alleviare le sue sofferenze. La famiglia ha deciso di interrompere gli interventi, spiegando che non ci sono più possibilità di salvezza. L'avvocato della famiglia ha chiarito che non si tratta di eutanasia, ma di una procedura volta a evitare l’accanimento terapeutico. Il piccolo, che aveva appena sei anni, ora riceve cure per migliorare la qualità della vita nel suo ultimo periodo. La famiglia ha espresso il suo dolore, ma anche la volontà di rispettare la volontà del bambino.
"Non è eutanasia, ma una procedura che serve a evitare l'accanimento terapeutico, perché purtroppo non ci sono speranze", ha spiegato l'avvocato della famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Le chance per il bimbo dopo il trapianto fallito: un nuovo trapianto, un cuore meccanico o un cuore artificialeTommaso, il bambino di Napoli, si trova in ospedale dopo che il primo trapianto di cuore non ha avuto successo, a causa di complicazioni durante l’intervento.
