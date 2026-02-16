Napoli bimbo di 2 anni a rischio | fallito il trapianto indagini e speranza nel cuore artificiale a Milano

Un bambino di due anni, C.D., rischia la vita a Napoli dopo che il trapianto di cuore è fallito. La madre del piccolo ha lanciato un appello, mentre il bambino ora riceve cure con un cuore artificiale a Milano. Le autorità indagano sulla vicenda, che ha acceso l’attenzione sull’intero sistema di assistenza pediatrica.

L’Appello di una Madre, un Cuore Fragile e un Sistema Sotto Esame. La vita del piccolo C.D., un bambino di due anni, è appesa a un filo all’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo un trapianto di cuore che non ha avuto l’esito sperato, la madre, Patrizia Mercolino, ha lanciato un accorato appello pubblico, invocando l’intervento di figure di spicco, fino a Papa Francesco, per trovare una soluzione e scongiurare il rischio di perdere suo figlio. Al centro della vicenda, una serie di interrogativi sulla gestione del trapianto e la possibilità di ricorrere a un cuore artificiale, con l’ospedale Niguarda di Milano come possibile punto di riferimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Napoli piange il fallimento del trapianto di cuore su un bambino di 2 anni.

Tommaso, il bambino di Napoli, si trova in ospedale dopo che il primo trapianto di cuore non ha avuto successo, a causa di complicazioni durante l’intervento.

