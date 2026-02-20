Trapani con cuffiette vicino a binari | 17enne travolto e ucciso dal treno

Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un treno a Trapani. La tragedia è avvenuta mentre camminava con le cuffiette nelle orecchie e musica ad alto volume vicino ai binari. Il convoglio, diretto da Trapani a Castelvetrano, non è riuscito a fermarsi in tempo. Testimoni raccontano di averlo visto attraversare i binari poco prima dell’impatto. La scena si è svolta in un tratto frequentato da studenti e pendolari.

Stava camminando con le cuffie e la musica ad alto volume quando è stato investito dal locomotore del treno passeggeri che da Trapani porta a Castelvetrano. La tragedia è avvenuta intorno alle 12.30 all'altezza di contrada San Nicola nel territorio di Castelvetrano. La vittima, un ragazzino di origine tunisina, non si è accorta dell'arrivo del convoglio anche se il macchinista ha provato ad avvisarlo con le trombe. L'impatto è stato fatale. Il macchinista avrebbe tentato una disperata frenata senza riuscire ad evitarlo. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso.