Travolto e ucciso dal treno Voleva risalire a bordo ma è scivolato lungo i binari

Spoleto, 17 febbraio 2026 – Ha tentato di risalire a bordo del treno, ma ha perso la vita finendo sui binari. È il tragico incidente che si è consumato ieri nelle prime ore del mattino alla stazione ferroviaria di Spoleto. La vittima della tragedia, avvenuta sotto gli occhi di alcune persone rimaste letteralmente scioccate, è un cittadino polacco di 43 anni, Konrad Buczkowski Przemyslaw, residente a Jesi che, a quanto pare, si stava recando all’aeroporto di Fiumicino. Tenta di salire sul treno in corsa, ma scivola e finisce sulle rotaie. Morto un 43enne Erano circa le 5 e 30 quando il treno interregionale Ancona-Roma è arrivato sul primo binario alla stazione di Spoleto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

