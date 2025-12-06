Tragedia sui binari | travolto e ucciso dal treno circolazione ferroviaria in tilt

Nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre la stazione di Monza si è improvvisamente trasformata nel centro di un dramma che ha lasciato sgomenti passeggeri e personale ferroviario. Poco dopo le 13, lungo il binario 2, un uomo è stato travolto da un convoglio in arrivo, interrompendo bruscamente la normale routine del fine settimana. La scena, descritta come improvvisa e inevitabile, ha portato immediatamente all’attivazione dei soccorsi e al blocco parziale della circolazione. La vittima, come confermato anche da Milano Today, era un uomo di 54 anni. L’impatto con il treno 25519, in viaggio da Chiasso verso Milano Centrale, non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Tragedia sfiorata ad Alberobello dove un'anziana di 82 anni, originaria di Putignano e ospite di una Rsa, è stata avvistata mentre camminava lungo i binari della linea ferroviaria Alberobello-Putignano. - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Monza: uomo travolto e ucciso da un treno - Un dramma oggi ha scosso la stazione di Monza: un uomo di 54 anni è stato travolto e ucciso dal treno regionale 25519, proveniente da Chiasso e diretto a ... Come scrive ilnotiziario.net

Travolto e ucciso da un treno, tragedia nella stazione di Monza. Circolazione ferroviaria in tilt: ritardi e linee bloccate - Un drammatico evento ha scosso la stazione di Monza nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre, quando un uomo è deceduto dopo essere stato ... Segnala msn.com

Tragedia questa mattina, martedì 2 dicembre, sui binari della stazione di San Vincenzo, in Toscana,... - Tragedia questa mattina, martedì 2 dicembre, sui binari della stazione di San Vincenzo, in Toscana, nella provincia di Livorno. Scrive msn.com

Tragedia sui binari, travolto e ucciso un uomo di 60 anni: circolazione ferroviaria in tilt - Tragedia sui binari questa mattina, martedì 2 dicembre, alla stazione di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Da zoom24.it

Tragedia alla stazione di Monza, uomo muore travolto da treno. Bloccata la circolazione ferroviaria - Soccorsa una ragazza di 26 anni, sotto choc per aver assistito al drammatico investimento. Da msn.com

Uomo travolto e ucciso da un treno sulla linea Milano-Venezia: circolazione sospesa - Un uomo ha perso la vita sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Milano- Scrive fanpage.it