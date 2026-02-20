Trapani ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno | muore a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Trapani dopo essere stato investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano. La vittima ascoltava musica con le cuffie e non si è accorto dell’arrivo del convoglio. La tragedia si è verificata in una zona poco illuminata, dove il giovane attraversava i binari. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo, lasciando la comunità sconvolta per la perdita improvvisa. La polizia indaga sulle circostanze dell’incidente.