Trapani ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno | muore a 17 anni
Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Trapani dopo essere stato investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano. La vittima ascoltava musica con le cuffie e non si è accorto dell’arrivo del convoglio. La tragedia si è verificata in una zona poco illuminata, dove il giovane attraversava i binari. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo, lasciando la comunità sconvolta per la perdita improvvisa. La polizia indaga sulle circostanze dell’incidente.
(Adnkronos) – Tragedia nel Trapanese. Un 17enne è morto investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano. L'incidente è avvenuta all'altezza di contrada San Nicola, intorno alle 12.30. Sembra che il giovane, di origine tunisina, avesse le cuffie e stesse ascoltando musica ad alto volume: per questo non si sarebbe accorto dell'arrivo del treno né dei.
