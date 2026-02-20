Trapani 17enne tunisino non si accorge dell' arrivo del treno e muore investito | costeggiava i binari con le cuffie alle orecchie
A Trapani, un ragazzo tunisino di 17 anni è stato investito da un treno mentre camminava vicino ai binari con le cuffie nelle orecchie. La vittima, probabilmente intenta a lavorare o a passare il tempo, non si è accorta dell’avvicinarsi del treno e ha attraversato i binari senza attenzione. La musica ascoltata ha impedito al giovane di sentire i segnali acustici e i rumori di avvicinamento. La scena si è svolta in un tratto poco illuminato.
Il giovane 17enne sembra si trovasse vicino ai binari per lavorare, la musica alle orecchie gli avrebbe impedito di sentire i rumori circostanti. La Procura di Marsala ha aperto un fascicolo Tragedia nel Trapanese, sulla linea ferroviaria Trapani-Castelvetrano: un giovanissimo ragazzo di appe.
