Ha le cuffie e non sente l’arrivo del treno | 17enne investito e ucciso dal treno in arrivo

Un ragazzo di 17 anni di Campobello di Mazara è stato investito e ucciso dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, vicino a contrada San Nicola. La causa dell’incidente sembra essere l’uso delle cuffie, che gli ha impedito di sentire l’arrivo del treno. Il giovane stava attraversando i binari quando è stato colpito. La sua famiglia si trova sotto shock per la tragedia improvvisa. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.
Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara (Trapani), è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer il giovane, di origine tunisina, stava camminando vicino ai binari e non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché indossava le cuffie. L’impatto è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso. Non è la prima volta che la cronaca registra un investimento di questo genere. Nell’aprile del 2025 una ragazza, anche di 17 anni, era stata travolta alla stazione milanese di Greco-Pirelli da un treno regionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
