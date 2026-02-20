Trapani 17enne travolto e ucciso da treno | camminava vicino ai binari con le cuffie

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Trapani dopo essere stato investito da un treno. La tragedia è avvenuta mentre camminava vicino ai binari, ascoltando musica con le cuffie. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane non si accorse dell’arrivo del convoglio e non riuscì a mettersi in salvo. La scena si è svolta in un tratto ferroviario poco lontano da una scuola. La polizia indaga sulle cause dell’incidente.

Un momento di distrazione rivelatosi fatale. Un solo istante che gli è però costato la sua giovane vita. La tragica vicenda che ha lasciato sconcertati i residenti di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, di dove la vittima era residente, si è consumata sulla tratta ferroviaria Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola. Nonostante siano da accertare le dinamiche, le prime ricostruzioni ipotizzate dalla Polfer vedono un giovane di appena 17 anni, di origine tunisina, stava camminando vicino ai binari e non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché stava indossando le cuffie con cui probabilmente stava ascoltando ad alto volume musica o altri contenuti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

