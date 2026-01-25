Domenica di tragedia sulla provinciale di Puglia, dove un incidente ha causato la morte di un uomo di 39 anni e il ferimento di un altro. La forte pioggia e l’asfalto reso scivoloso potrebbero aver contribuito alla dinamica dell’incidente avvenuto questa sera. La polizia sta ancora indagando sulle cause, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

Domenica di sangue sulla strade di Puglia: un morto e un ferito. Una pioggia battente e l’asfalto reso viscido potrebbero essere alla base del drammatico incidente avvenuto questa sera sulla strada provinciale, tra San Vito dei Normanni e Specchiolla, in provincia di Brindisi, costato la vita a un uomo di 39 anni residente in paese. Lo scontro ha coinvolto una BMW e un pick-up, il cui conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. La dinamica Secondo i primi rilievi, la violenza dell’impatto è stata accentuata dalle condizioni della strada, rendendo quasi impossibile il controllo dei veicoli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Tragico incidente sulla provinciale: muore un 39enne

