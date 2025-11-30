Tragico incidente sulla Statale 106 a Cosenza | due giovani morti e quattro feriti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra auto sulla Statale Jonica. Questa mattina, 30 novembre, verso le 3:30, si è verificato un tragico incidente sulla Statale Jonica, nel territorio di Cosenza. Lo scontro ha coinvolto due auto, causando la morte di due giovani di 20 anni, C.G. e A.G., e il ferimento di altre quattro persone, di cui due in condizioni critiche. Dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture coinvolte erano una Fiat Panda e un’ Alfa Romeo Mito, che si sono scontrate all’altezza dell’ incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, Cammarata-Stombi, con la statale 106. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
