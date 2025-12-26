Incidente sulla provinciale a Dizzasco | un ferito grave elisoccorso in volo
Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi 26 dicembre a Dizzasco, lungo la strada provinciale 13. L’allarme è scattato intorno alle 15.05 per uno scontro tra due auto.Secondo le prime informazioni, sono due le persone coinvolte, una ragazza di 19 anni e una donna di 80 anni che, secondo le. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Grave incidente sulla Provinciale, due giovani trasportati in elisoccorso
Leggi anche: Grave incidente con la moto sulla statale a Valsolda: elisoccorso in volo per un 34enne
Dizzasco, scontro tra auto, due feriti. Soccorsi con l’elicottero - Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, che ha coinvolto due auto. espansionetv.it
Incidente sulla Sp 13, grave un’anziana - Grave incidente stradale questo pomeriggio, attorno alle 15, sulla Provinciale 13, nel territorio comunale di Dizzasco. laprovinciadicomo.it
Incidente sulla Provinciale 17: nove persone coinvolte, tra cui quattro minori: Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale per Tropea, la SP 17, all’altezza del lungo rettilineo in contrada “Lacco”. Nel sinistro sono. - facebook.com facebook
Tragico incidente sulla provinciale per Villacidro: muore una 35enne x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.