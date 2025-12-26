Incidente sulla provinciale a Dizzasco | un ferito grave elisoccorso in volo

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi 26 dicembre a Dizzasco, lungo la strada provinciale 13. L’allarme è scattato intorno alle 15.05 per uno scontro tra due auto.Secondo le prime informazioni, sono due le persone coinvolte, una ragazza di 19 anni e una donna di 80 anni che, secondo le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

