Roma tragico frontale tra due auto a Tor San Lorenzo | 3 morti e un ferito grave

Nella notte di Tor San Lorenzo, quartiere del litorale romano, si è verificato un grave incidente tra due auto, costato la vita a tre persone e lasciandone una gravemente ferita. Si tratta di un evento che ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di rispettare il codice della strada.

Un dramma immane, figlio di un possibile azzardo. Perché sì, sarebbe questo l'epilogo del terribile incidente consumatosi a Tor San Lorenzo, quartiere sul litorale di Roma, nella notte scorsa. Tre morti e un ferito grave è il bilancio del frontale che ha visto schiantarsi l'una contro l'altra due auto che percorrevano via Laurentina, all'altezza di .

