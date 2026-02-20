Traffico Roma del 20-02-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma si è intensificato nel pomeriggio del 20 febbraio 2026, causando congestione in diverse zone della città. La causa principale è la domenica ecologica, che limita l’uso di veicoli privati nella fascia verde dalle 7:30 alle 2:30 e dalle 16 alle 19. Molti automobilisti hanno scelto di spostarsi prima o dopo queste fasce, generando code lungo le principali arterie. La mappa delle deroghe è disponibile sul sito di Roma Mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità quella in arrivo sarà domenica ecologica la penultima della stagione è previsto lo stop al traffico privato nella fascia verde cittadina Dalle 7:30 alle 2:30 e poi dalle 16 alle 19 le deroghe e la mappa della fascia verde sono su romamobilita.it questa dunque la penultima domenica ecologica ultima sarà il 29 di marzo le altre notizie per lavori la prossima settimana da lunedì a venerdì via della Storta sarà chiusa tra la casa e la Braccianese saranno beviate 5 linee di bus sempre da lunedì prossimo in centro riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria su Ponte Risorgimento Per quel che riguarda sul ponte è previsto un restringimento è una modifica di viabilità interesserà anche chi percorre il Lungotevere Oberdan all'altezza di piazza Montegrappa tutti i dettagli sono su romamobilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it

